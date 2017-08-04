Дождались: конец недели на Алтае будет жарким

В пятницу 4 августа и все выходные в Алтайском крае и Республике Алтай будет настоящая июльская жара. Столбики термометров поднимутся до 30 °С при легком ветре. Напомним, синоптики передали штормовое предупреждение из-за аномального для этого времени года пекла.
Погода на 4 августа
В Алтайском крае:
- переменная облачность, днем местами в западных районах кратковременный дождь, гроза, утром местами туман;
- ветер северо-восточный, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с;
- температура воздуха днем +27…+32 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза, утром туман;
- ветер северо-восточный, днем 5-10 м/с;
- температура воздуха днем +28…+30 °С.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозах местами умеренный дождь, днем местами возможен град;
- ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с;
- температура воздуха днем +23…+28 °С, местами +18…+23 °С.
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