Дождались: конец недели на Алтае будет жарким

В пятницу 4 августа и все выходные в Алтайском крае и Республике Алтай будет настоящая июльская жара. Столбики термометров поднимутся до 30 °С при легком ветре. Напомним, синоптики передали штормовое предупреждение из-за аномального для этого времени года пекла.

Погода на 4 августа В Алтайском крае: переменная облачность, днем местами в западных районах кратковременный дождь, гроза, утром местами туман;

ветер северо-восточный, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с;

температура воздуха днем +27…+32 °С. В Барнауле: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза, утром туман;

ветер северо-восточный, днем 5-10 м/с;

температура воздуха днем +28…+30 °С. В Республике Алтай: переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозах местами умеренный дождь, днем местами возможен град;

ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с;

температура воздуха днем +23…+28 °С, местами +18…+23 °С.