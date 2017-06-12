Дождей на Земле будет еще больше

Ученые выяснили, что в течение последних 40 лет нагревание планеты стабильно провоцирует смещения воздушных потоков. В результате над тропиками наблюдается сокращение высотных облаков (которые "ловят" тепло в атмосфере) и увеличение количества осадков. Судя по всему, дальше тенденция будет только усиливаться.