Дождей на Земле будет еще больше

Количество осадков на Земле будет расти, выяснили специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Это связано с процессами глобального потепления, пишет "Российская газета" со ссылкой на Nature Communications.
Ученые выяснили, что в течение последних 40 лет нагревание планеты стабильно провоцирует смещения воздушных потоков. В результате над тропиками наблюдается сокращение высотных облаков (которые "ловят" тепло в атмосфере) и увеличение количества осадков. Судя по всему, дальше тенденция будет только усиливаться.
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