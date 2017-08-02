Дожди, грозы и +29 °С: каким будет день ВДВ в Алтайском крае

2 августа в Алтайском крае и Барнауле синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха при этом будет высокой, до +29 °С, поэтому у служивших в ВДВ есть шанс искупаться в фонтанах.
Погода на 2 августа
В Алтайском крае:
- переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, утром местами туман;
- ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с;
- температура воздуха днем +24 … +29 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, утром местами туман;
- ветер северный, 4-9 м/с;
- температура воздуха днем +25 … +27 °С.
В Республике Алтай:
- переменная облачность, днем в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, утром местами туман;
- ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с;
- температура воздуха днем +22 … +27 °С, местами +17 … +22 °С.
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