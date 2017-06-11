Дожди и пожары: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

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Жизнь

11 июня на территории Алтайского края из-за высокой пожароопасности действует штормовое предупреждение. На территории региона в течение дня ожидаются дожди, грозы и град, сообщает Алтайский ЦГМС.

Грозы и дожди на Алтае.
Грозы и дожди на Алтае. Фото: Стас Хазиев. altapress.ru

Погода в Алтайском крае:

  • днём на большей территории края ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град;
  • температура воздуха днём +15...+20 С, в южных районах +20...+25 С;
  • ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днём временами дождь, возможна гроза;
  • температура воздуха +16...+18;
  • ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Погода в Республике Алтай:

  • в большинстве районов небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди;
  • температура +20...+25 С, местами +18...+23 С;
  • ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с, по высокогорью до 30 м/с.
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