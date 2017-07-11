Дожди в Алтайском крае будут идти всю ближайшую неделю

По данным Алтайского гидрометцентра, лишь в конце рабочей недели и в выходные дни интенсивность дождей ослабеет. Температура воздуха в период с 11 по 13 июля в ночные часы будет колебаться от +11 до +16 градусов, днем от +22 до +28 градусов.

В период с 14 до 17 июля с прохождением холодного фронта и затоком холода температура воздуха понизится: ночью до +7...+13 градусов, днем до +17...+22 градусов.