"В хоккее должно быть всё": тренер прокомментировал драку с участием сына алтайского вице-премьера

Константин Симчук,

тренер "Металлурга":

Кирилл — это игрок силового плана. Мы его так и готовим к сезону. Много разговаривали с ним еще в конце прошлого сезона, и в это межсезонье. Говорили о том, что в "Металлурге" должен быть человек, который готов постоять за команду. К большому сожалению, у Щукина практически не было практики. У нас в конце прошлого сезона были тренировки по боксу, мы хотели провести их и этим летом, но как-то все так сложилось, что не было для этого возможностей. И у Кирилла не было необходимой практики. Теперь у него есть практика и он знает, над чем ему надо работать. Мы это тоже знаем и видим. Считаю, что Щукин разберет свои ошибки и добавит. Он смотрелся не так уж и плохо. В этой игре ему поступил вызов, и он его принял. В принципе в том, что такой бой состоялся по ходу матча, считаю, ничего в этом такого нет. Некоторые люди поддерживают драки в хоккее, некоторые против, но хоккей — это мужская игра. И здесь должно быть все: и красивые передачи, и голы, и игра в неравных составах, и драки — это только привлечет болельщиков на трибуны. Ничего плохого в этом нет.

25 августа в Красноярске состоялась товарищеская встреча местного "Сокола" и новокузнецкого "Металлурга". Самым зрелищным моментом контрольного поединка стала драка, которая произошла на 36-й минуте матча. Воспитанник алтайского хоккея, а ныне игрок новокузнецкого "Металлурга", Кирилл Щукин сошелся в кулачном бою с защитником красноярской команды-соперника Станиславом Заборниковым.

После драки хоккеисты поприветствовали друг друга. Оба "бойца" получили дисквалификацию до конца матча. В результате столкновения у красноярского хоккеиста оказалась рассечена кисть, а у игрока "Металлурга" разбит нос.

Победу в тот день удалось одержать красноярцам, игра закончилась со счетом 3:1.

В ХК "Алтай" заявили, что, возможно, благодаря договору о спортивном сотрудничестве барнаульские болельщики смогут увидеть Кирилла в составе "Алтая".