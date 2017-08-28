"В хоккее должно быть всё": тренер прокомментировал драку с участием сына алтайского вице-премьера

Тренер новокузнецкого "Металлурга" ответил на сообщения о драке двух игроков во время матча между с красноярским "Соколом". Как сообщал altapress.ru, в потасовке участвовал Кирилл Щукин, сын алтайского вице-премьера Андрея Щукина.
Константин Симчук,
тренер "Металлурга":
Кирилл — это игрок силового плана. Мы его так и готовим к сезону. Много разговаривали с ним еще в конце прошлого сезона, и в это межсезонье. Говорили о том, что в "Металлурге" должен быть человек, который готов постоять за команду. К большому сожалению, у Щукина практически не было практики. У нас в конце прошлого сезона были тренировки по боксу, мы хотели провести их и этим летом, но как-то все так сложилось, что не было для этого возможностей. И у Кирилла не было необходимой практики. Теперь у него есть практика и он знает, над чем ему надо работать. Мы это тоже знаем и видим. Считаю, что Щукин разберет свои ошибки и добавит. Он смотрелся не так уж и плохо. В этой игре ему поступил вызов, и он его принял. В принципе в том, что такой бой состоялся по ходу матча, считаю, ничего в этом такого нет. Некоторые люди поддерживают драки в хоккее, некоторые против, но хоккей — это мужская игра. И здесь должно быть все: и красивые передачи, и голы, и игра в неравных составах, и драки — это только привлечет болельщиков на трибуны. Ничего плохого в этом нет.
25 августа в Красноярске состоялась товарищеская встреча местного "Сокола" и новокузнецкого "Металлурга". Самым зрелищным моментом контрольного поединка стала драка, которая произошла на 36-й минуте матча. Воспитанник алтайского хоккея, а ныне игрок новокузнецкого "Металлурга", Кирилл Щукин сошелся в кулачном бою с защитником красноярской команды-соперника Станиславом Заборниковым.
После драки хоккеисты поприветствовали друг друга. Оба "бойца" получили дисквалификацию до конца матча. В результате столкновения у красноярского хоккеиста оказалась рассечена кисть, а у игрока "Металлурга" разбит нос.
Победу в тот день удалось одержать красноярцам, игра закончилась со счетом 3:1.
В ХК "Алтай" заявили, что, возможно, благодаря договору о спортивном сотрудничестве барнаульские болельщики смогут увидеть Кирилла в составе "Алтая".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.