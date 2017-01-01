Драйв, адреналин и позитив: сеть магазинов "Трофей" приглашает желающих на Зимний фестиваль

Владельцев снегоходов приглашаем принять участие в любительских соревнованиях на снегоходах. Ознакомиться с положением и пройти регистрацию можно здесь >>

Ждем всех, кто не представляет себе зимы без драйва, адреналина и позитивных эмоций!

Начало в 12.00.

Программа мероприятия

Соревнования на снегоходах для любителей;

Тест-драйв снегоходов от сети магазинов "Трофей" и Школы профессионального обучения водителей;

Арбалетно-лучный тир от сети магазинов "Трофей";

Розыгрыш от компании МАКК;

Игры, веселые конкурсы, сюрпризы;

А также развлечения, представленные на территории СРК "Березка": каток, роллердром, бильярд, катание на собачьих упряжках и пр.

Партнеры мероприятия

Розничная сеть МАКК. Автомагазин. Сервис.

Школа профессионального обучения водителей.

Спортивно-развлекательный комплекс "Березка".

Информационный партнер: сообщество "Барнаул22".

Организатор розыгрыша: ИП Терещенко И.А.. Срок проведения: 18 февраля 2017 г. Подробная информация на www.trofey.ru, а также в группе "ВКонтакте"