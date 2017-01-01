Драйв, адреналин и позитив: сеть магазинов "Трофей" приглашает желающих на Зимний фестиваль

Сеть магазинов "Трофей" приглашает всех любителей активного отдыха и не только на Зимний фестиваль, который состоится 18 февраля 2017 г. в спортивно-развлекательном комплексе "Березка"!
Владельцев снегоходов приглашаем принять участие в любительских соревнованиях на снегоходах. Ознакомиться с положением и пройти регистрацию можно здесь >>
Ждем всех, кто не представляет себе зимы без драйва, адреналина и позитивных эмоций!
Начало в 12.00.
Программа мероприятия
- Соревнования на снегоходах для любителей;
- Тест-драйв снегоходов от сети магазинов "Трофей" и Школы профессионального обучения водителей;
- Арбалетно-лучный тир от сети магазинов "Трофей";
- Розыгрыш от компании МАКК;
- Игры, веселые конкурсы, сюрпризы;
- А также развлечения, представленные на территории СРК "Березка": каток, роллердром, бильярд, катание на собачьих упряжках и пр.
Партнеры мероприятия
- Розничная сеть МАКК. Автомагазин. Сервис.
- Школа профессионального обучения водителей.
- Спортивно-развлекательный комплекс "Березка".
- Информационный партнер: сообщество "Барнаул22".
Организатор розыгрыша: ИП Терещенко И.А.. Срок проведения: 18 февраля 2017 г. Подробная информация на www.trofey.ru, а также в группе "ВКонтакте"
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