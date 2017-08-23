В ближайшем будущем еще 9 барнаульских семей обретут собственное жилье

Во вторник, в рамках празднования Дня государственного Флага Российской Федерации 22 августа в администрации города состоялось торжественное вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Свидетельства вручала действующий депутат Барнаульской городской Думы Марина Ермоленко, которая пожелала всем семейного уюта, благополучия, здоровья.
Марина Ермоленко,
действующий депутат Барнаульской городской Думы:
Сегодня еще 9 барнаульских семей получили возможность улучшить свои жилищные условия благодаря участию в программе "Молодая семья". Это не первое в этом году вручение, и год еще не окончен. Я думаю, что до конца года число семей получивших возможность приобрести новые "квадратные метры" в рамках программы только в этом году составит порядка 60. За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили более 2,5 тысяч молодых семей города Барнаула. Каждый выданный сертификат – большое событие для города, но вместе с тем, мы понимаем, что количество нуждающихся в улучшении жилищных условий семей гораздо больше. Поэтому, со стороны депутатского корпуса мы будем делать все возможное, чтобы программа была продлена. Радует, что многие из этих.
Многие из семей, получивших сертификаты, являются многодетными, некоторые пришли на мероприятие вместе с детьми.
"Сегодня для нас действительно радостное событие. Мы стали участниками программы в 2012 году, пока стояли в очереди, стали многодетной семьей – сегодня у нас два сына и дочка. Соответственно, квартира, которую будем приобретать, должна быть как минимум 3-х комнатная. Очень хорошо, что государство оказывает поддержку молодым семьям. Хочется пожелать, чтобы программа "Молодая семья" была продолжена в будущем и как можно больше барнаульских семей получили возможность приобрести собственное жилье", - поделился впечатлениями Александр Серебряков.
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