В ближайшем будущем еще 9 барнаульских семей обретут собственное жилье

Сегодня еще 9 барнаульских семей получили возможность улучшить свои жилищные условия благодаря участию в программе "Молодая семья". Это не первое в этом году вручение, и год еще не окончен. Я думаю, что до конца года число семей получивших возможность приобрести новые "квадратные метры" в рамках программы только в этом году составит порядка 60. За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили более 2,5 тысяч молодых семей города Барнаула. Каждый выданный сертификат – большое событие для города, но вместе с тем, мы понимаем, что количество нуждающихся в улучшении жилищных условий семей гораздо больше. Поэтому, со стороны депутатского корпуса мы будем делать все возможное, чтобы программа была продлена. Радует, что многие из этих.