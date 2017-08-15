В Барнауле грузовик столкнулся с двумя иномарками

В Барнауле на ул. Власихинская столкнулись фура и две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22.
ДТП на Власихинской. Фото: Виктор Вялков в vk.com/barneos22.
ДТП на Власихинской. Фото: Виктор Вялков в vk.com/barneos22.
ДТП на Власихинской. Фото: Виктор Вялков в vk.com/barneos22.
Как altapress.ru рассказали в барнаульской ГИБДД, столкнулись Hyundai IX5, Toyota Corolla и грузовой автомобиль Scania с прицепом. В ДТП пострадал 50-летний водитель Hyundai, ему оказали медицинскую помощь. На месте работают сотрудники МЧС и ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Автолюбители предположили, что кто-то из водителей иномарок решил проскочить налево с Власихинской и не успел, второй его догнал и "добил" о грузовик.
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