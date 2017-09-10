Рано утром на алтайской трассе насмерть сбили пешехода

По данным ГИБДД края, неустановленный автомобиль сбил 30-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части попутно направлению движения из Завьялово в Гилевку. Водитель скрылся с места ДТП.

Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.



По факту ДТП проводятся проверка и розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего.