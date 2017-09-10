Рано утром на алтайской трассе насмерть сбили пешехода

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Сегодня, 13:50.
Происшествия

В Завьяловском районе утром насмерть сбили пешехода. ДТП случилось в 5.56 на 116 км автодороги К-25 "Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка".

Дорога после ремонта.
Дорога после ремонта. Фото: sgd22.ru.

По данным ГИБДД края, неустановленный автомобиль сбил 30-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части попутно направлению движения из Завьялово в Гилевку. Водитель скрылся с места ДТП.

Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 

По факту ДТП проводятся проверка и розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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