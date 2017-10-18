На Алтае водитель слетел с трассы в кювет и погиб

Сегодня, 12:14.
Происшествия

В 7.45 в Целинном районе на 65 км автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области" произошло ДТП. Водитель Toyota Corona слетел с трассы в кювет и погиб.

ГИБДД.
ГИБДД. Фото: Михаил Хаустов.

На месте ДТП было установлено, что 40-летний водитель, управляя Toyota Corona, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 41-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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