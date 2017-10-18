На Алтае водитель слетел с трассы в кювет и погиб

На месте ДТП было установлено, что 40-летний водитель, управляя Toyota Corona, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 41-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.