Утром в Барнауле собралась пробка из-за попавшего под колёса пешехода

Утром около 7.30 в Барнауле сбили пешехода на ул. Малахова в сторону Власихинской перед Павловским трактом. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22. На улице собралась пробка.
На месте работала ГИБДД и "скорая". Пешеходу оказали медицинскую помощь.
Ирина Чеснакова:
Мы шли, он лежал, и полицейский ему под голову подкладывал что-то и с ним разговаривал. Значит, живой. Потом "скорая" приехала, его в машину забрали.
Как сообщили в ГИБДД Барнаула, 67-летний водитель Toyota сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу оказали медицинскую помощь, не госпитализировали. По данному факту проводится проверка.
Горожане отмечают, что на этом месте часто сбивают пешеходов. Люди пишут, что переход там организован плохо: человеку приходится идти сначала вдоль забора, а потом резко поворачивать. В результате, когда пешеход оказывается на "зебре", водитель может не успеть остановиться, тем более в темное время суток. В качестве решения проблемы автолюбители предлагают обустроить "лежачего полицейского".
Пробки в Барнауле с утра достигали 7 баллов.
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