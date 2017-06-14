Фотофакты. В Барнауле на перекрёстке жёстко столкнулись три иномарки

ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Бекзод Ахмедов в vk.com/barneos22. ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Александр Рабинович в vk.com/barneos22. ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Александр Рабинович в vk.com/barneos22. ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Бекзод Ахмедов в vk.com/barneos22. ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Алексей Долгов в vk.com/barneos22.

Очевидцы утверждают, что Subaru "летел на красный". Предположительно, водитель Forester ехал со стороны Попова в сторону Малахова, а на перекрестке в него врезался Lexus, выехавший с Шумакова. от удара машины развернуло и Subaru столкнулся с Honda.

Участники ДТП получили травмы.

У одно лицо было немного разбито, в лексусе мама (пассажир) с грудничком вышла из авто, вроде все нормально.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.