Фотофакты. В Барнауле на перекрёстке жёстко столкнулись три иномарки

Утром около 9.40 в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Власихинской столкнулись Subaru Forester, Lexus и Honda.
ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Бекзод Ахмедов в vk.com/barneos22.
ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Александр Рабинович в vk.com/barneos22.
ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Александр Рабинович в vk.com/barneos22.
ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Бекзод Ахмедов в vk.com/barneos22.
ДТП на Шумакова/Власихинской. Фото: Алексей Долгов в vk.com/barneos22.
Очевидцы утверждают, что Subaru "летел на красный". Предположительно, водитель Forester ехал со стороны Попова в сторону Малахова, а на перекрестке в него врезался Lexus, выехавший с Шумакова. от удара машины развернуло и Subaru столкнулся с Honda.
Участники ДТП получили травмы.
Екатерина Красулина:
У одно лицо было немного разбито, в лексусе мама (пассажир) с грудничком вышла из авто, вроде все нормально.
По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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