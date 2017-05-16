ГИБДД Барнаула нашла виновного в ДТП с участием иномарки и автобуса

ГИБДД Барнаула предварительно нашла виновника ДТП с участием автобуса №109 и Toyota Cynos. В происшествии пострадали люди.
По данным ведомства, авария случилась около 12.50 минут на ул. Воровского возле дома №135. На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 25-летний водитель автомобиля Toyota Cynos выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "ЛиАЗ 525645" городского маршрута №109 под управлением 55-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Toyota Cynos получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь на месте. А вот 60-летней пассажирке автобуса потребовалась госпитализизация.
ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.
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