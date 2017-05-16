ГИБДД Барнаула нашла виновного в ДТП с участием иномарки и автобуса

По данным ведомства, авария случилась около 12.50 минут на ул. Воровского возле дома №135. На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 25-летний водитель автомобиля Toyota Cynos выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "ЛиАЗ 525645" городского маршрута №109 под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Toyota Cynos получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь на месте. А вот 60-летней пассажирке автобуса потребовалась госпитализизация.

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.