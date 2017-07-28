Дугина и Зубович попросили установить памятник солисту Linkin Park в Барнауле

Барнаульцы просят власти города установить памятник Честеру Беннингтону, недавно скончавшемуся солисту американской группы Linkin Park. На сайте Change.org появилась петиция, в которой с этой просьбой местный житель Роман Никаноров обращается к главе города Людмиле Зубович и главе администрации Барнаула Сергею Дугину.
Автор прошения говорит, что он не был ярым фанатом Честера, но считает его одним из лучших исполнителей современности. Роман Новиков пишет, что если нельзя сделать памятник для одного солиста, то можно увековечить всю группу.
Роман Новиков,
житель Барнаула:
Вы спросите почему я вдруг так яро ринулся продвигать эту идею. Он мне не родственник, песни его я слушал редко, но всегда обожал их. Но такое чувство что потерял родственника.
Автор петиции попросил всех, кому дорог Беннингтон, подписать этот электронный документ. Пока, на момент написания заметки, на его предложение откликнулись 152 человека.
Напомним, что тело 41-летнего Честера Беннингтона нашли утром 20 июля в особняке в пригороде Лос-Анжелеса. Это случилось в день рождения его друга Криса Корнелла, солиста группы Soundgarden, который покончил жизнь самоубийством в мае 2017 года. Полиция назвала официальной причиной смерти музыканта — суицид.
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