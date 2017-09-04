Духовник Путина отказался консультировать режиссера "Матильды"

Владыка Тихон рассказал о своем отношении к фильму в ходе лекции о событиях 1917 года в России, которую он прочитал в Екатеринбурге на открытии музея "Россия — моя история".

По рассказу Тихона, он чуть было не стал консультантом ленты — с таким предложением к нему обращался режиссер Учитель. Священник, будучи сценаристом по первой профессии, удивился, что режиссер ищет консультантов к фильму, сценарий которого уже готов и который уже почти снят, но все же попросил сценарий для ознакомления. Его очень долго не слали, и за это время он успел посмотрел трейлер, которой, по словам Тихона, привел его в ужас.

"Отношения наследника Николая Александровича и Матильды Феликсовны Кшесинской ни для кого тайной не были — весь Питер об этом только и сплетничал, — объясняет епископ Егорьевский. — Но появляется император Александр III — самый мой любимый император — и произносит фразу, от которой мне стало плохо. Фраза феерическая по своей пошлости и по тому, что невозможно было от Александра III такого услышать: "Я — единственный из Романовых, кто не жил с балеринами". Я увидел и Алексея Михайловича, и Михаила Федоровича, при которых балетов даже близко не было, и других императоров".

Позже епископу все же удалось ознакомиться со сценарием, в котором, по его словам, все примерно то же самое, что и в трейлере. "Николай прыгает из будуара Матильды в будуар к Александре, от Александры к Матильде — это уже после брака с Александрой Федоровной. Потом коронация, Матильда вдруг оказывается на этой коронации, кричит "Ники!", он падает в обморок, катится корона российской империи. Пошлятина на уровне предобморочном! Ну как комментировать то, что Александра Федоровна, принцесса Аликс, хрупкая тогда девушка, с ножом, с заточкой идет на Матильду, чтобы добыть ее кровь. О чем здесь говорить вообще?"

По словам Тихона, он высказал все это режиссеру Учителю, извинившись перед ним (поскольку тот его старше). Епископ назвал фильм экранизацией песни Аллы Пугачевой: "Все могут короли, но только жениться по любви не может ни один король". "Посмотрим, конечно, фильм, что там переделали, — говорит священник. — Но в сценарии рассказывают о том, что любит-то он пролетарскую девушку Матильду, но должен из династических соображений жениться на этой странной злобной фурии Александре".

По мнению Тихона, все было, конечно, не так. Слушателям лекции епископ предложил свой взгляд на любовный треугольник между Николаем II, его женой Александрой Федоровной и балериной Кшесинской: у последней действительно были отношения с наследником, который очень сильно переживал из-за отказа принцессы Аликс на его предложение. Однако, как только она согласилась, он покончил с отношениями с Матильдой, извинившись перед ней, что позволил ей влюбиться в себя, и в дальнейшем обеспечивал ее. А с Александрой Федоровной они создали "образец семьи".

По мнению Тихона Шевкунова, фильм "Матильда" запрещать не стоит, поскольку это ничего не даст, а также потому что путь запретов — тупиковый. Вместо этого епископ предлагает рассказывать о правде истории. "А дальше — кто как хочет: кому-то нравится заниматься экзорцизмами по развешиванию лапши на уши, но это уже индивидуально", — заявил владыка Тихон, пишет ura.ru.

Фильм, еще не вышедший на экраны, стал скандальным благодаря "борцу с картиной" депутату Госдумы Наталье Поклонской. И уже соратники по Думе попросили умерить свой пыл в борьбе с фильмом Алексея Учителя "Матильда".

По словам собеседника в руководстве одной из парламентских оппозиционных партий, в Госдуме назревает желание дать Поклонской отпор. Это хотели сделать коммунисты, однако руководство ЕР попросило их сдержаться, обратив внимание, что сами коммунисты обиделись бы на фильм, где вольным образом рассказывалось, к примеру, о судьбе Ленина.

В итоге публично против мании Поклонской выступили сами единороссы — депутат Госдумы от ЕР, олимпийская чемпионка Ирина Роднина написала Поклонской в "Твиттере" в ответ на очередную запись про "святого Николая II": "Вообще-то, это он предал Российскую Империю и народ". В ответ Поклонская опубликовала пост, где сообщила, что Роднина "выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил Главу Российского государства вместе со святой семьей". Роднина отнеслась к ответу Поклонской иронично, а другой депутат Госдумы от ЕР, Оксана Пушкина, написала: "Роднина права".

По некоторым данным, с Поклонской уже провели несколько серьезных разговоров многие руководители единороссов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и секретарь президиума Генсовета партии Сергей Неверов. Речь шла о том, что в борьбу против фильма включились религиозные радикалы, которые готовы на поступки экстремистского характера, например ряд кинотеатров получил письма с угрозами сжечь их, если там покажу "Матильду".

Поклонская при этом становится главным медийным лицом борьбы против "Матильды", а значит, публичным лидером религиозных фанатиков.

Справка

В фильме Алексея Учителя рассказана история взаимоотношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще не вышедший фильм вызвал шквал критики. В Екатеринбурге уже вышла книга "Ложь "Матильды", "разоблачающая" приведенные в трейлере к картине сцены. Активную борьбу с кинолентой ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является ярой почитательницей последнего российского императора. Она даже организовала всероссийский сбор подписей за запрет показа "Матильды".