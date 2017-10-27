"Думайте, чем будем удивлять": мэр Барнаула требует создать горожанам новогоднее настроение

"Мы должны создать барнаульцам новогоднее настроение. Думайте, чем будем удивлять в плане оформления города. Обязательно должны появиться новые элементы. Не забывайте об оформлении въездов в город, подсветке не только зданий, но и стройплощадок", — сказал мэр подчиненным.

По данным комитета по культуре, горожан ждут более 200 городских и районных праздничных тематических, игровых, развлекательных, культурно-массовых, спортивных программ. Особое внимание будет уделено детям, пожилым людям, ветеранам войны и труда.

Новогодние и рождественские мероприятия традиционно начнутся уже 13 ноября. В парке "Лесная сказка" состоится праздник "День рождения Деда Мороза".

Открытие новогодних елок в районах города запланировано на 23 декабря. Главная городская елка откроется 29 декабря на площади им. Сахарова театрализованным представлением с участием ростовых кукол. Представление завершит новогодний фейерверк.

Традиционно 1 января в час ночи праздничные гуляния продолжатся ночным новогодним танцевальным шоу.

Уже началась подготовка к строительству новогоднего городка. В этом году он обещает быть особенно нарядным: поставят новую искусственную ель с полностью новой иллюминацией. Будет обновлено освещение снежного городка.

Особое внимание должны уделить ледовым горкам, которые должны быть не только безопасными, но и празднично оформленными.