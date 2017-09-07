Два алтайских школьника угнали автомобиль, чтобы покататься

На угнанном автомобиле ребята немного покатались по городу, затем остановились в районе переезда. В этом месте их и задержали полицейские. Отрицать свою вину подростки не стали.

По данному факту приводится проверка. Не исключено, что школьники могут быть причастны к другим аналогичным правонарушениям. Кроме того, полицейским предстоит выяснить, почему в столь поздний час дети находились на улице одни.