Два человека погибли при пожаре в Косихинском районе

Как сообщили в МЧС по Алтайскому краю, сообщение об огне поступило в 07.19. Без пятнадцать восемь пожар локализовали, а в 08.01 ликвидировали. Пламя тушили 14 человек и 7 единиц техники.

По данным Пятого канала, при пожаре мужчина и женщина (1962 и 1936 годов рождения соответственно) задохнулись в дыму. Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.