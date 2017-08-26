Два человека погибли при пожаре в Косихинском районе

Утром 26 августа в Косихинском районе сгорел дотла частный жилой дом. Жертвами произошедшего стали два человека.
Как сообщили в МЧС по Алтайскому краю, сообщение об огне поступило в 07.19. Без пятнадцать восемь пожар локализовали, а в 08.01 ликвидировали. Пламя тушили 14 человек и 7 единиц техники.
По данным Пятого канала, при пожаре мужчина и женщина (1962 и 1936 годов рождения соответственно) задохнулись в дыму. Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.
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