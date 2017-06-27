Два оленя неистово били копытами морды другу другу

Дуэль животных попала в объектив одной из камер, установленных в лесу.

Сотрудники агентства полагают, что олени подрались из-за еды.

Белохвостые олени широко распространены в Северной Америке. Зимой самцы этого вида сбрасывают рога, а новые начинают расти только в конце весны. В отсутствие крепких рогов они выясняют отношения с помощью копыт, пишет "Росбалт".