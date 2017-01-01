Два штормпрогноза: какой будет погода на Алтае 14 февраля

14 февраля на Алтае по-прежнему будет морозно, хотя и не так, как на выходных. В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномального холода, в Барнауле до конца дня из-за накопления вредных примесей — оксида углерода и сажи.
Погода на 14 февраля
В Алтайском крае переменная облачность, днем без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, дымка, туман.
Температура воздуха днем -16…-21 °С. Ветер южный 2-7 м/с.
В Барнауле переменная облачность, без осадков, в утренние часы изморозь, местами дымка, на дорогах гололедица.
Температура воздуха днем -18…-20 °С. Ветер южный , 2-7 м/с.
В Республике Алтай облачно с прояснением, ночью в отдельных районах прошел небольшой снег, днем без осадков, на перевалах поземки, на дорогах гололедица.
Температура воздуха днем -8…-13 °С, местами -15…-20 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. В горах лавиноопасно.
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