Два в одном: за сценой пожарные тушили огонь, а балерины танцевали без музыки

Турнир стартовал в Чайковском 23 августа. Инцидент случился во время выступления балетной труппы. Произошло отключение звукового оборудования, однако это не прервало номер — балерины закончили танец под аплодисменты публики.

В пермском главке МЧС подтвердили факт пожара. За сценой произошло короткое замыкание без последующего горения. Дежурившие на месте пожарные оперативно потушили пожар при помощи огнетушителя, пишет ura.ru.