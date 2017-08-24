Два в одном: за сценой пожарные тушили огонь, а балерины танцевали без музыки

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Сегодня, 22:05.
Жизнь

Старт ЧМ по летнему биатлону в Чайковском омрачился пожаром, испортившим выступление балерин.

Балет.
Балет. Фото: www.facebook.com/darianvolkovacom.

Турнир стартовал в Чайковском 23 августа. Инцидент случился во время выступления балетной труппы. Произошло отключение звукового оборудования, однако это не прервало номер — балерины закончили танец под аплодисменты публики.

В пермском главке МЧС подтвердили факт пожара. За сценой произошло короткое замыкание без последующего горения. Дежурившие на месте пожарные оперативно потушили пожар при помощи огнетушителя, пишет ura.ru.

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