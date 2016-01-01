Два жилых дома в Барнауле завибрировали и покрылись трещинами из-за строительной техники

Оказалось, что причиной стала строительство дома на ул. Смирнова, 77. Работы пришлось экстренно остановить, а дома обследовать. Колебания были вызваны работой тяжелой вибротехники для утрамбовки грунта на строительной площадке, говорится в сообщении администрации.

При обследование домов обнаружены трещины, особенно на доме №92. на одну из них, около миллиметра шириной, установили маяк для дальнейшего контроля ситуации. Как заявляет комитет ЖКХ города, опасности разрушения домов на ул. Смирнова нет.