Два жилых дома в Барнауле завибрировали и покрылись трещинами из-за строительной техники

Два барнаульских дома на ул. Смирнова, 92 и 79 начали качаться и покрываться трещинами. Испуганные жильцы вызвали специалистов МЧС, сообщает официальный сайт администрации города.
Оказалось, что причиной стала строительство дома на ул. Смирнова, 77. Работы пришлось экстренно остановить, а дома обследовать. Колебания были вызваны работой тяжелой вибротехники для утрамбовки грунта на строительной площадке, говорится в сообщении администрации.
При обследование домов обнаружены трещины, особенно на доме №92. на одну из них, около миллиметра шириной, установили маяк для дальнейшего контроля ситуации. Как заявляет комитет ЖКХ города, опасности разрушения домов на ул. Смирнова нет.
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