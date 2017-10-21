Две основные версии причины смерти Марьянова связаны с качеством медуслуг

Следственный комитет назвал основные версии причины смерти актера Дмитрия Марьянова. Это несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, пишет РИА Новости.
РИА Новости восстанавливает ход событий. Марьянову стало плохо 15 октября на даче в Подмосковье. Неотложка не приехала "по техническим причинам", поэтому близкие Марьянова сами отвезли его в больницу, однако спасти актера не удалось. Агент актера Алевтина Кунгурова сообщила, что у него оторвался тромб.
Минздрав Московской области заявил, что нарушений в работе экстренных служб не было: вызов скорой актеру отменили. Однако диспетчер, принявшая вызов от друзей Марьянова, "уволилась по собственному желанию".
Следователям предстоит также выяснить, какое лечение Марьянов получал в реабилитационном центре "Феникс", где он находился накануне. В Росздравнадзоре сообщили, что у этого учреждения нет медицинской лицензии
Как рассказали журналистам в подмосковном следственном управлении СК, уже назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята документация, связанная с вызовом скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи.
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