Две женщины дрейфовали пять месяцев на яхте в Тихом океане

Американские военные спасли двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем, сообщает РИА Новости.
Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба (обе из Гонолулу) вместе с двумя собаками весной отплыли из порта на Гавайских островах, следуя на Таити.
Во время шторма 30 мая у мореплавательниц сломался двигатель, но они продолжили плавание, рассчитывая добраться до Таити на парусах. Из-за удаленности яхты от других судов и береговых станций сигналы бедствия SOS, которые передавали женщины, не были услышаны. Только 24 октября тайваньские рыбаки заметили дрейфующую яхту в 900 км юго-восточнее Японии.
На выручку терпящим бедствие путешественницам направился американский военный корабль Ashland, который утром 26 октября снял их с борта аварийного судна.
Женщины объяснили, что смогли выжить благодаря опреснителям воды, и рассчитанному на год запасу продовольствия: овсянке, макаронам и рису, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.