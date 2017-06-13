Две жительницы Барнаула крали деньги прямо на глазах продавцов в Горном Алтае

В полицию обратились два кассира одного из супермаркетов Горно-Алтайска. Они рассказали, что две неизвестные женщины обманули их на 9500 рублей. Полицейские выяснили, что покупая продукты, злоумышленницы подавали кассиру пятитысячную купюру. Пока одна женщина отвлекала сотрудницу магазина разговорами, другая получала сдачу и одновременно забирала купюру, которой рассчитывалась за покупку.

Фотографии женщин взяли с записей камеры наблюдения и разослали по ближайшим регионам. Накануне полицейские получили информацию о том, что женщины, внешне похожие на разыскиваемых, находятся в одном из торговых центров Горно-Алтайска. Прибывший в магазин наряд патрульно-постовой службы задержал женщин. Ими оказались 37 и 34-летняя жительницы Барнаула. Подозреваемым предъявили улики, доказывающие их причастность к мошенничеству, после чего они во всем признались.

Сейчас расследование уголовных дел продолжается.