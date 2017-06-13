Две жительницы Барнаула крали деньги прямо на глазах продавцов в Горном Алтае

Две жительницы Барнаула обманули кассиров в одном из супермаркетов Горно-Алтайска. Женщины расплачивались крупной купюрой, а потом незаметно вместе со сдачей забирали свои деньги, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В полицию обратились два кассира одного из супермаркетов Горно-Алтайска. Они рассказали, что две неизвестные женщины обманули их на 9500 рублей. Полицейские выяснили, что покупая продукты, злоумышленницы подавали кассиру пятитысячную купюру. Пока одна женщина отвлекала сотрудницу магазина разговорами, другая получала сдачу и одновременно забирала купюру, которой рассчитывалась за покупку.
Фотографии женщин взяли с записей камеры наблюдения и разослали по ближайшим регионам. Накануне полицейские получили информацию о том, что женщины, внешне похожие на разыскиваемых, находятся в одном из торговых центров Горно-Алтайска. Прибывший в магазин наряд патрульно-постовой службы задержал женщин. Ими оказались 37 и 34-летняя жительницы Барнаула. Подозреваемым предъявили улики, доказывающие их причастность к мошенничеству, после чего они во всем признались.
Сейчас расследование уголовных дел продолжается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.