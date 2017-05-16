Двигатель аварийно севшего Boeing в Братске не подлежит восстановлению

Предварительная диагностика показала, что вышедший из строя двигатель восстановлению не подлежит.

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Братска 12 мая. Так как ожидание было долгим, аэропорт и администрация Братска предложили транспортировать пассажиров в санаторий. Были организованы автобусы, сопровождение, но компания приняла окончательное решение — оставить пассажиров на борту, говорится в сообщении горадминистрации, утром 13 мая в Братск прибыл резервный борт, который забрал пассажиров и отправился дальше по маршруту в Германию.

Резервный борт также доставил в Братск трех механиков, которые сейчас проводят диагностику узлов самолета.

Дальнемагистральный Boeing-787 Dreamliner выполнял рейс из Токио в Дюссельдорф, во время полета отказал один из двигателей, поэтому пришлось экстренно садиться в аэропорту Братска. Пока борт вырабатывал топливо, по тревоге были подняты пожарные и скорая помощь. Но их помощь никому не понадобилась. Лайнер приземлился благополучно, пострадавших нет. На борту находились 121 пассажир и 12 членов экипажа, пишет bfm.ru.