Двое бийчан инсценировали ДТП, чтобы получить страховую выплату

Бийский суд вынес приговор двум горожанам, признанным виновными в мошенничестве по предварительному сговору. Мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить выплату от страховой компании.
Как пояснила помощник прокурора Бийска Инна Шатобалова, один из мужчин повредил свой автомобиль при нестраховом случае и решил обмануть свою страховую компанию. Реализуя задуманное, осужденный предложил подельнику сымитировать ДТП за денежное вознаграждение.
В период с 6 по 24 ноября 2016 года мужчины осуществили задуманное: один из бийчан, двигаясь на своем автомобиле задним ходом, коснулся бампера поврежденного автомобиля. После этого мужчины вызвали сотрудников оценочной фирмы "Статус Эксперт" и зафиксировали ДТП.
Инициатор преступления отдал соучастнику 5 тыс. рублей за помощь и обратился в страховую компанию "Югория" с заявлением о прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, в результате чего получил страховую выплату в размере более 19 тыс. рублей.
С учетом признания вины, смягчающих обстоятельств и полного возмещения ущерба, осужденным назначили наказание в виде условного лишения свободы.
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