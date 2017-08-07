Двое бийчан инсценировали ДТП, чтобы получить страховую выплату

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Сегодня, 14:27.
Происшествия

Бийский суд вынес приговор двум горожанам, признанным виновными в мошенничестве по предварительному сговору. Мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить выплату от страховой компании.

Дорожно-транспортное происшествие.
Дорожно-транспортное происшествие. Фото: 04.мвд.рф.

Как пояснила помощник прокурора Бийска Инна Шатобалова, один из мужчин повредил свой автомобиль при нестраховом случае и решил обмануть свою страховую компанию. Реализуя задуманное, осужденный предложил подельнику сымитировать ДТП за денежное вознаграждение.

В период с 6 по 24 ноября 2016 года мужчины осуществили задуманное: один из бийчан, двигаясь на своем автомобиле задним ходом, коснулся бампера поврежденного автомобиля. После этого мужчины вызвали сотрудников оценочной фирмы "Статус Эксперт" и зафиксировали ДТП.

Инициатор преступления отдал соучастнику 5 тыс. рублей за помощь и обратился в страховую компанию "Югория" с заявлением о прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, в результате чего получил страховую выплату в размере более 19 тыс. рублей.

С учетом признания вины, смягчающих обстоятельств и полного возмещения ущерба, осужденным назначили наказание в виде условного лишения свободы.

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