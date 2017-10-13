Двое жителей Рубцовска избили и похитили человека

Двоих рубцовчан осудили за похищение человека. Мужчины избили горожанина и засунули в погреб.
Как сообщает краевая прокуратура, с потерпевшим злоумышленники встретились в парке им. С. М. Кирова в Рубцовске, где им стало известно, что он побил их общего знакомого. Они решили отомстить. С этой целью мужчины избили обидчика и на автомобиле перевезли в частный дом, где затолкали в погреб. Кроме того, один из соучастников преступления, выходя за рамки ранее достигнутой договоренности, отобрал у потерпевшего сотовый телефон, паспорт и другие документы.
После того, как мужчину бросили в погреб, он потерял сознание. Очнувшись, он смог выбить крышку погреба и отправился в полицию, где сообщил о произошедшем.
Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы сроком на 6 и 7 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.