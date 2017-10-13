Двое жителей Рубцовска избили и похитили человека

Сегодня, 18:02.
Происшествия

Двоих рубцовчан осудили за похищение человека. Мужчины избили горожанина и засунули в погреб.

Погреб.
Погреб. Фото: flickr.com/photos/rickety.

Как сообщает краевая прокуратура, с потерпевшим злоумышленники встретились в парке им. С. М. Кирова в Рубцовске, где им стало известно, что он побил их общего знакомого. Они решили отомстить. С этой целью мужчины избили обидчика и на автомобиле перевезли в частный дом, где затолкали в погреб. Кроме того, один из соучастников преступления, выходя за рамки ранее достигнутой договоренности, отобрал у потерпевшего сотовый телефон, паспорт и другие документы.

После того, как мужчину бросили в погреб, он потерял сознание. Очнувшись, он смог выбить крышку погреба и отправился в полицию, где сообщил о произошедшем.

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы сроком на 6 и 7 лет.

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