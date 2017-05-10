Двоих бухгалтеров "Алтаймедтехники" обвиняют в крупном мошенничестве

Как altapress.ru сообщил заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгений Волков, двое работников бухгалтерии решили начислять себе заработную плату, какую хочется. Вступив в преступный сговор, они на протяжении более 7 лет начисляли себе зарплату в зависимости от возникающих материальных потребностей. Иногда эти суммы были больше, чем у руководства предприятия.

В результате одна из бухгалтеров похитила 1 848 274 рублей, другая 492 321 рублей. Общий ущерб составил более 2,3 млн рублей. Теперь наиболее жадной фигурантке грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а той, что украла меньше — до 6 лет.