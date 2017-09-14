Двоих жителей Рубцовска осудили с участием присяжных за жестокое убийство собутыльника

14 сентября Алтайский краевой суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по факту убийства жителя Рубцовска, тело которого было обнаружено 30 августа 2016 года в выгребной яме одного из домов.
Присяжные заседатели на основании представленных стороной обвинения неопровержимых доказательств пришли к выводу о доказанности вины в убийстве 38-летней женщины и ее знакомого 29-летнего мужчины.
По данным краевой прокуратуры, в ночь с 18 на 19 августа 2016 года в ходе совместного распития спиртного между потерпевшим и осужденными возник конфликт. Последние избили мужчину руками, ногами, резиновой палкой, а затем нанесли ему по два удара ножом. После убийства подельники сожгли вещественные доказательства во дворе, а труп потерпевшего сбросили в выгребную яму.
Поиски потерпевшего не давали результатов, пока 30 августа 2016 года сожитель осужденной не рассказал о случившемся полиции. После этого и женщина дала признательные показания.
Мужчину осудили на 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщину на 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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