Дворкович похвалил главу Минтранса за решение проблемы с "ВИМ-авиа"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пока не комментирует ситуацию с кадровыми перестановками в Минтрансе в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа", сообщает ТАСС.
Но, по словам Дворковича, если говорить конкретно о возвращении туристов домой, то глава Минтранса Максим Соколов справился с ситуацией. "Сам возглавил штаб", — сказал вице-премьер. Дворкович отметил, что комментировать кадровые вопросы не его прерогатива.
Ранее президент РФ Владимир Путин вынес распоряжение о неполном служебном соответствии главе Минтранса Максиму Соколову в связи с ситуацией с "ВИМ-Авиа". Из-за действий авиакомпании не смогли осуществить перелеты десятки тысяч пассажиров. Для их перевозки пришлось задействовать рейсы других авиакомпаний, пишет bfm.ru.
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