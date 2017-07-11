Дворкович считает законными выплаты многомиллионных премий экс-главе "Почты России"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что премия бывшему руководителю "Почты России" Дмитрию Страшнову в 100 млн рублей была начислена по закону. Об этом чиновник заявил ходе представления нового гендиректора ведомства Николая Подгузова, сообщает ТАСС.
Дворкович отказался отвечать на вопрос о возможности включения бонусов в контракт Подгузова, отметив, что все будет делаться "как и раньше, в рамках законодательства".
"С моей точки зрения, и раньше все делалось в рамках законодательства. Считаю и надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся и все будет хорошо. Но я не могу за них комментировать", — сказал вице-премьер.
Контракт Дмитрия Страшнова на посту главы "Почты России" истек 1 июля и не был возобновлен. 7 июля главой ведомства был назначен Николай Подгузов, до этого занимавший пост заместителя министра экономического развития, пишет polit.ru.
Справка
В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. Весной 2017 года Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий против директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в 8 раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год. Тогда же сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей.
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