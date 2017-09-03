Джабраилов во время стрельбы в гостинице "выражал бунтарский протест" из-за контузии

Миллионер Умар Джабраилов заявил, что стрелять в своем номере в отеле Four Seasons он начал из-за провокаций со стороны руководства гостиницы. "Я просто выразил свой бунтарский протест", — сказал Джабраилов в интервью РБК.
Умар Джабраилов,
миллионер, бывший сенатор:
Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом. Очень недостойное поведение сотрудников отеля по отношению ко мне и моим гостям взорвало меня. Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал, что происходит, я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут полицейские. Оценивая действия полиции, я могу привести слова Владимира Маяковского: "Моя милиция меня бережет!" На удивление бойцы, которые меня брали, оказались очень корректными, действовали по уставу. Я благодарен им за то, что они могли более жестоко со мной обойтись, но в итоге поступили дерзко, но правильно и профессионально. Что касается пистолета, меня не МВД, а другая организация им наградила в 2005 или 2006 году, она относится к силовым структурам, более точно назвать ее принадлежность не могу. У меня не только пистолет есть, но еще и автомат Калашникова есть. Насчет белого порошка — это все наговоры и клевета недоброжелателей. Обыск полиция делала на следующий день, вместе со мной, адвокатами и собакой. Ничего не нашли. Я не понимаю, если человек известен, он должен весь фраерский набор иметь. Если они что и могли найти, то пищевую соду.
Получить комментарий от Four Seasons Business FM пока не удалось. Судя по сайту Российско-катарского делового совета, который возглавляет Джабраилов, в гостинице располагается офис этого совета. Но после произошедшего инцидента Росийско-катарский совет съезжает из помещений отеля.
Григорий Горчаков,
исполнительный директор Российско-катарского делового совета:
У нас в отеле Four Seasons , действительно, находились офисы. Насчет претензий я не знаю, я думаю, что там какая-то пустяковая бытовая ситуация была. После этой ситуации посовещавшись с руководством отеля, мы приняли решение совместно, что мы с этих офисов, с этих помещений съезжаем. Там был и номер постоянный, который постоянно был закреплен и в случае необходимости всегда был готов для Умара Алиевича. И были просто офисы, да.
Слова Джабраилова о том, что сотрудники отеля пытались его "выжить" и намеренно провоцировали, прокомментировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.
Вадим Прасов,
вице-президент Федерации рестораторов и отельеров:
Гость всегда прав же, да? Иногда бывает сложно. Бывают особые гости, которые, например, известны для некоторых отелей своим немного сложноватым поведением, с другой стороны, они стабильно приезжают, стабильно приносят отелю доход. Отель иной раз закрывает глаза на какие-то их причуды. С другой стороны, конечно же, в люксовом отеле каждый гость особенный, и, учитывая то, что кто-то из гостей может, скажем так, создавать сложности другим гостям, здесь уже решение должно быть администрации отеля, каким образом действовать в данном случае. Я очень сомневаюсь, что какая-то могла быть целенаправленная политика отеля по выживанию конкретного гостя, даже если он, скажем, не совсем адекватно себя ведет. Вообще, это не очень принято.
В одном из интервью Джабраилов говорил, что у него в отеле "хорошая скидка", и добавил, что Ашот Егиазарян — один из бывших инвесторов гостиницы — предлагал ему вложиться в строительство отеля. "Но я отказался, чутье подсказывало, что не стоит", сказал тогда Джабраилов.
"Вечером 29 августа в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, один из постояльцев нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх", — прокомментировали "Росбалту" инцидент в московском главке МВД.
Стрельба произошла в отеле Four Seasons (бывшая гостиница "Москва"), пишет "Коммерсантъ" — сработала тревожная кнопка. Приехавшие полицейские проследовали вместе с охранником на шестой этаж в номер 633, где проживал гражданин, опознанный как Умар Джабраилов.
Поднявшись на шестой этаж, сотрудник охраны указал полиции на дверь номера, а сам остался около лифта. Наряд в составе трех человек подошел к номеру, они постучались в дверь. Из-за двери прозвучал вопрос: "Кто?" Они ответили, что "это полиция, откройте дверь". Дверь открыл мужчина, который держал пистолет в руках, направленный в пол. На требование полицейских сложить оружие господин Джабраилов ответил: "Без боя не сдамся".
Но после повторного предложения он положил пистолет на пол, после чего сотрудники полиции вошли в номер и увидели отверстия в потолке и гильзы на полу. Господин Джабраилов был уложен на пол и закован в наручники.
Также полиция нашла в номере порошкообразное вещество белого цвета, которое отправили на экспертизу.
Справка
Место представителя исполнительной власти Чечни в Совете федерации господин Джабраилов занял в январе 2004 года.
В октябре 2009 года Совет федерации досрочно прекратил полномочия представителя от Чечни Умара Джабраилова по его собственному желанию. Причиной он тогда назвал свое желание заняться научной деятельностью, однако не исключал, что в перспективе может вернуться в большую политику.
Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации "Аванти".
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