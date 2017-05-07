Джамала призвала не дать России "испортить" Евровидение

Украинская певица Джамала заявила, что ждет провокаций со стороны России на Евровидении-2017 и призвала украинцев не поддаваться на них и не дать испортить конкурс. Об этом она заявила агентству Reuters, пишет РБК.
"Мне кажется, что мы должны ждать провокаций со стороны России, потому что наша победа [на "Евровидении-2016"] их сильно задела. И я бы хотела попросить всех на Украине быть очень осторожными и не поддаваться на провокации. Потому что, как мне кажется, чем ближе конкурс, тем больше их будет", — предостерегла певица.
Напомним, в прошлом году Евровидение прошло в Стокгольме. Джамала одержала победу на конкурсе, исполнив песню о депортации крымских татар. В этом угоду Украина не пустила на конкурс представительницу России Юлию Самойлову.
Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.
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