Джамалу оставят без гонорара за выступление на "Евровидении"

Как заявил продюсер артистки Игорь Тарнопольский, государство должно заплатить ее команде 37 тысяч долларов, но они пойдут на издержки при подготовке номеров, сообщает РИА Новости.

"Это гонорар за производство трех номеров, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором — постановка с танцорами. В каждом из номеров надо было пошить костюмы для Джамалы, балета, бэк-вокалистов, нарисовать графику к каждому из этих номеров. Я сейчас доплачиваю за производство номеров для "Евровидения". Если я доплачиваю, это означает, что Джамала ничего не получит", — сказал Тарнопольский. По его данным, один номер Джамалы на "Евровидении-2016" стоил 90 тысяч долларов.

Ранее в электронной базе данных системы госзакупок Украины Prozorro появилась информация, что Джамала заработает 985,5 тысячи гривен (около 37 тысяч долларов) за выступления в перерывах между номерами конкурсантов на "Евровидении-2017" в Киеве, пишет bfm.ru.

Кстати, певица заявила в одном из интервью, что хочет выступить в Крыму, где живут ее родственники.