Джоан Роулинг призналась, что изначально придумала двух Гарри Поттеров

До сих пор было известно только об одном персонаже с таким именем. Он был был активным защитником маглов (обычных людей), за что его семью исключили из "Справочника чистокровых волшебников".

"Генри Поттер (Гарри для его близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте в 1913–1921 годах", – сообщила Роулинг. – "Визенгамот – верховный суд магов Великобритании.

Она раскрыла замысел, что у Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки - маленького Гарри Поттера.

Не исключено, что новый Гарри Поттер появится в приквелах.

Кстати, Джоан Роулинг не первый год считается богатой писательницей мира.