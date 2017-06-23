Джоан Роулинг призналась, что изначально придумала двух Гарри Поттеров

Главных персонажей книг о молодом волшебнике Гарри Поттере изначально было двое. Об этом заявила автор книг о нем Джоан Роулинг, пишет Газета.ру.
До сих пор было известно только об одном персонаже с таким именем. Он был был активным защитником маглов (обычных людей), за что его семью исключили из "Справочника чистокровых волшебников".
"Генри Поттер (Гарри для его близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте в 1913–1921 годах", – сообщила Роулинг. – "Визенгамот – верховный суд магов Великобритании.
Она раскрыла замысел, что у Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки - маленького Гарри Поттера.
Не исключено, что новый Гарри Поттер появится в приквелах.
Кстати, Джоан Роулинг не первый год считается богатой писательницей мира.
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