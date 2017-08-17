Джодж Мартин не ответил, к какому бы клану принадлежал Путин в "Игре престолов"

Журналистка "Фонтанки" спросила, к какому клану принадлежал бы российский президент, если бы он оказался в Вестеросе. "У нас нет ответа на этот вопрос", — ответил переводчик Николай Кудрявцев.

Корреспондент телеканала "Дождь" повторила вопрос коллеги с "Фонтанки", но уже на английском, спросив также, почему Мартин не отвечает на вопросы про Путина. Переводчик заново произнес эти вопросы на английском языке, но снова избежал упоминания Путина.

Писатель ответил, что может говорить об американской политике, но в российской не разбирается.

Также Кудрявцев сократил вопросы журналиста Егора Холмогорова, который сравнил Серсею Ланнистер с президентом США Дональдом Трампом.

До начала мероприятия модератор просила не спрашивать Мартина о здоровье и политике, пишет polit.ru.

Факт

Писатель прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургской фантастической ассамблее, которая пройдет с 18 по 21 августа в загородном отеле "Райвола".

Справка

Снятый по мотивам произведений Мартина сериал "Игра престолов" выходит на американском телеканалу HBO с 2011 года. Премьера седьмой, предпоследней, части состоялась 16 июля. В Петербурге писатель рассказал о новом сериале HBO по мотивам его книг. По его словам, он не будет основан на его "Повести о Дунке и Эгге", о чем ранее сообщили СМИ.