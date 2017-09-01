Еда как произведение искусства: 15 снимков отличного фуд-арта из Instagram

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Сегодня, 06:46.
Жизнь

Дарина Коссар из Киева занимается фуд-артом и разработкой креативной рекламы для различных компаний. Изначально девушка не планировала карьеру фуд-фотографа: в университете она изучала психологию и маркетинг, а в свободное от учебы время она просто любила фотографировать еду.

Фуд-арт Дарины Коссар. Фото: instagram.com/darynakossar.

Теперь это стало делом ее жизни. Из обычной еды она создает настоящие произведения искусства на тарелках и постит это в Instagram.

Мистер Макарошкин 😋👌🏼 #dakotasky_art

Публикация от D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar)

Покатай меня, большая черепаха! ♥️🙈#dakotasky_art

Публикация от D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar)

На лугу пасутся Му-у-у-у!!! And I am simply wishing you a good MO-O-O-OD! ♥️ #dakotasky_art

Публикация от D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar)

"Не пойду!" 👰🏼😅🤣#dakotasky_art

Публикация от D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar)

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