Еда как произведение искусства: 15 снимков отличного фуд-арта из Instagram

Дарина Коссар из Киева занимается фуд-артом и разработкой креативной рекламы для различных компаний. Изначально девушка не планировала карьеру фуд-фотографа: в университете она изучала психологию и маркетинг, а в свободное от учебы время она просто любила фотографировать еду.