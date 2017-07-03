Едем в соседнее село: клип родителей выпускников барнаульской школы взорвал соцсети

В клипе отцы выпускников въезжают в кадр на "буханке". На мужчинах простая одежда, кепки. Мамы выпускников появляются на внедорожнике "Тойота", на них - одинаковые летние платья. Также в видео появляется гармонист. Все танцуют.

Видео было опубликовано в сети 26 июня и разлетелось по соцсетям. Только в Одноклассниках видео посмотрели 70 тысяч раз.

До этого оригинальный подарок детям на выпускной сняли родители гимназии 22. Они сняли клип на трендовую песню "Тает лёд".