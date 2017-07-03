Едем в соседнее село: клип родителей выпускников барнаульской школы взорвал соцсети

Родители выпускников 118 школы сняли для своих детей стилизованный поздравительный клип на песню Мурата Тхагалегова "Едем в соседнее село [на дискотеку]".
В клипе отцы выпускников въезжают в кадр на "буханке". На мужчинах простая одежда, кепки. Мамы выпускников появляются на внедорожнике "Тойота", на них - одинаковые летние платья. Также в видео появляется гармонист. Все танцуют.
Видео было опубликовано в сети 26 июня и разлетелось по соцсетям. Только в Одноклассниках видео посмотрели 70 тысяч раз.
До этого оригинальный подарок детям на выпускной сняли родители гимназии 22. Они сняли клип на трендовую песню "Тает лёд".
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