"Единая Россия" предложила ввести штрафы за недостоверную информацию в соцсетях

"Единая Россия" решила внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает крупные штрафы за отказ удалить "недостоверную информацию и противоправный контент" из соцсетей, сообщает "Интерфакс".
Так, физические лица предложено штрафовать на сумму в 3–5 млн рублей, а юридические – в 30–50 млн.
Данный законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента уже 12 июля, пишет polit.ru.
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