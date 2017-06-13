"Единая Россия" прошла по Барнаулу с 30-метровым триколором.

Массовым шествием с 30-метровой лентой-триколор по центральной улице Барнаула начались мероприятия, организованные Барнаульским отделением партии "Единая Россия". Более 100 человек, в их числе: депутаты, победители предварительного голосования Партии в Барнаульскую городскую Думу, молодежь, прошли с гигантским триколором по проспекту Ленина от Региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева до Речного вокзала.

Колонну возглавил организатор шествия Председатель Совета Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин. По его словам, День России – это праздник россиян, которые искренне любят свою страну и гордятся ее достижениями. "Всех собравшихся объединяет одно - любовь к своей Родине и чувство ответственности за ее судьбу", - подчеркнул он.

Шествие финишировало у Речного вокзала, где к тому времени тысячи людей собрались на большой четырёхчасовой open-air-концерт "Мы вместе", организованный ко Дню России ГТРК "Алтай", оркестром "Сибирь" и Региональным отделением партии "Единая Россия".

Гостей фестиваля поздравила с праздником сопредседатель Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Ермоленко.

"Как учитель истории знаю, в разные эпохи у людей возникают разные праздники, но остаются лишь истинные. День России – именно такой. Он символизирует весь многовековой путь нашей страны, общую судьбу ее многонационального народа, всегда жившего в мире и согласии. И наша задача – сохранять эти традиции, воспитывать наших детей в любви к России", - отметила она.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике, член Регионального политсовета "Единой России" Андрей Осипов, обращаясь со словами поздравления к барнаульцам, напомнил, День России – общий праздник для всех россиян, и отмечать его нужно всем вместе, в одной команде.

"Партия "Единая Россия" всегда была силой, объединяющей общество для развития страны. И именно поэтому мы сегодня вместе с Государственной телерадиокомпанией "Алтай" проводим эту масштабную акцию для всех горожан. И название фестиваля - "Мы вместе", как мне кажется, очень точно отражает суть празднования Дня России", - резюмировал Андрей Осипов.