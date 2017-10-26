Единороссы планируют благоустроить все дворы до 2022 года

25 октября на заседании постоянного депутатского объединения фракции "Единая Россия" в парламентском центре депутаты заслушали доклад регионального координатора партийного проекта "Единой России" "Городская среда", депутата АКЗС Игоря Панарина о ходе реализации программы благоустройства в Алтайском крае.

14 муниципальных образований Алтайского края участвуют в текущем году в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". На благоустройство данных территорий в 2017 году направлено в общей сложности 665,8 млн рублей.

Партийный координатор проекта "Городская среда" в Алтайском крае Игорь Панарин отметил, что за счет указанных средств сегодня благоустраиваются 299 дворов, 15 общественных пространств и 11 городских парков.

— На сегодняшний день работы завершены в 125 дворах и на 16 общественных территориях (включая парки), — подчеркнул координатор проекта. Также он отметил лидеров по выполнению работ — это Алейск, Бийск и ЗАТО Сибирский.

— К сожалению, не во всех муниципалитетах работы ведутся в соответствии с графиками, наибольшее отставание по всем трём направлениям отмечается в Рубцовске. Также с отставанием проходят работы в Яровом, Славгороде и Камне-на-Оби, — сказал он.

К основным причинам отставания Панарин относит, прежде всего, некачественную подготовку проектно-сметной документации, а также недобросовестных подрядчиков. Для объективности стоит отметить, что существуют также определенные проблемы с поставкой материалов из-за загруженности заводов "большой стройкой".

— Не смотря на то, что такие масштабные партийные проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий как "Городская среда" и "Парки малых городов" в текущем году мы реализуем впервые, нам, во что бы то ни стало, необходимо выполнить все работы качественно до конца года, — сказал депутат. — В данном случае недопустимо словосочетание "первый блин комом"!

Параллельно с реализацией программы текущего года идет активная подготовительная работа к следующему. С 2018 года в программу благоустройства войдут все населенные пункты с численностью населения более 1000 человек.

— Перед регионами поставлена задача до конца 2022 года благоустроить все дворовые территории, нуждающиеся в ремонте, а также наиболее посещаемые общественные. Задача сложная, поскольку на территории края расположено свыше 4 тыс. дворовых территорий, 85% из которых требуют ремонта дорожного покрытия, 68% — не имеют освещения, у 57% отсутствуют малые формы. Также около 450 общественных территорий необходимо привести в порядок. Прогнозная стоимость работ составляет порядка 3,5 млрд. рублей, — резюмировал парламентарий.