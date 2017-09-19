Единороссы раскрыли главную интригу предстоящих президентских выборов

Секретарь Генсовета "ЕР" Сергей Неверов рассказал, когда партия определится с кандидатом на пост президента РФ. Съезд "Единой России", на котором партия назовет кандидата на пост президента страны, состоится в период с 22 по 24 декабря.
"Съезд может пройти и в один день. На нем партия может работать на площадках в первой половине дня, а потом провести пленарное заседание, подвести итоги и определиться со своим участием в выборах президента. Съезд может пройти и в два дня: первый день будет работать на площадках, а во второй день — принять решение об участии партии в выборах главы государства", — приводит ТАСС слова секретаря Генсовета "ЕР" Сергея Неверова.
Он также пояснил, что решение об участии в выборах подразумевает поддержку действующего президента или выдвижение нового кандидата на этот пост.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин может анонсировать свое намерение баллотироваться на новый срок в ходе общения с гражданами уже в ноябре, пишет ura.ru.
Выборы главы государства запланированы на март 2018 года.
Справка
Возможность для нового третьего срока Путину предоставила Конституция России, в которой говорится о том, что "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".
Таким образом, толкование этой статьи позволяло президенту страны баллотироваться на выборах, пропустив один срок. Подобная формулировка перекочевала в Конституцию 1993 года из поправленного варианта в 1991 году Конституции РСФСР.
В любом случае если Путин пойдет на эти президентские выборы, его срок по Конституции будет последним. В случае если Путин решит идти на новый срок после 2024 года без изменения Конституции, он должен будет, как и в 2008 году пропустить один президентский срок.
Согласно ранее опубликованным данным Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в случае участия президента России Владимира Путина в выборах главы государства 2018 года за него могут проголосовать 70–75% избирателей. В то же время эксперты отмечают, что ни один из оппонентов не сможет создать конкуренции российскому лидеру, так как Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения.
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