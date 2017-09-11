Единороссы решили принимать меры после "провального" голосования в Бийске и Рубцовске

В Рубцовске фактически три партии набрали почти равное число голосов: ЕР, КПРФ и ЛДПР. Из 14 округов 8 "взяли" единороссы, четыре — коммунисты, два — ЛДПР.

В Бийске партия власти опередила коммунистов лишь на 0,45%. На 10 из 15 одномандатных округах победу одержали единороссы, четыре кресла достанутся КПРФ, одна — "Справедливой России". В том числе в Бийске коммунист Евгений Корчагин обошел по голосам главу города и лидера бийских единороссов Лидию Громогласову.

Результаты голосования прокомментировали секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко и глава исполкома Андрей Клюзов.

"На этих территориях нам предстоит очень большая работа. То, что случилось некое протестное голосование, никто отрицать не будет. Мы с этим соглашаемся, и мы были готовы к такому раскладу. Но, несмотря ни на что, партия показала нормальную работу, у нас в любом случае большинство", — подчеркнул Романенко.

"Да забронзовели! — резко заявил глава исполкома Алтайского отделения ЕР Андрей Клюзов. — У нас много вопросов к внутренней организации партийных отделений в этих городах. Будем предпринимать соответствующие меры по реорганизации, реанимации, реновации. Все, что потребуется".