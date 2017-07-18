Экипажи истребителей МиГ-31 уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере

Крылатая ракета летела на высоте более 12 тысяч метров со скоростью, в три раза превышающую скорость звука.

Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря. Поднятое по тревоге с аэродрома "Елизово" (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе.

В ходе полетов лётчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа МО РФ.