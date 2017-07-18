Экипажи истребителей МиГ-31 уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере

17 июля экипажи самолетов МиГ-31 ВМФ России, дислоцированные на Камчатке, провели летно-тактическое учение по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере.
Крылатая ракета летела на высоте более 12 тысяч метров со скоростью, в три раза превышающую скорость звука.
Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря. Поднятое по тревоге с аэродрома "Елизово" (Камчатский край) дежурное звено истребителей уничтожило назначенную цель ракетами воздух-воздух на встречном курсе.
В ходе полетов лётчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа МО РФ.
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