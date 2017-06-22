Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева нашла новую работу

Как стало известно Коммерсанту, в этом доме у экс-чиновницы, осужденной в 2015 году за крупные хищения по делу "Оборонсервиса", есть квартира общей площадью 192 кв. м. Именно здесь она не так давно отбывала домашний арест.

По сведениям Lenta.ru, за избрание Васильевой на пост секретаря проголосовали все участники годового общего собрания членов ТСЖ. А председателем товарищества в этом доме давно является бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Теперь под его чутким руководством Евгения Васильева будет вести протоколы общедомовых заседаний и собраний и собирать подписи.

Известно, что, исходя из судебного решения по УДО, Евгения она не может менять постоянное место жительства без уведомления представителей ФСИН. Ей также запрещено нарушать Административный кодекс, в том числе появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.