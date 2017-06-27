Экс-директоров барнаульских УК хотят заставить заплатить миллионы за долги компаний

Дай миллионы

Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания ПЖЭТ № 2 Октябрьского района" признано банкротом 12 января 2017 года. Ее директором до августа 2016 года была Наталья Сотникова (сегодня она директор муниципальной УК с похожим названием — "Управляющая компания ПЖЭТ-2 Октябрьского района"). А с 2 августа, по данным ЕГРЮЛ, директором назначен Дмитрий Захаров.

И вот конкурсный управляющий этой УК Александр Пупков 21 июня подал в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и Сотниковой, и Захарова — на 49,3 млн рублей каждого. Именно столько задолжала эта УК кредиторам.

В случае, если суд удовлетворит его требования, оба должны будут заплатить эту сумму. Деньги поступят в конкурсную массу на удовлетворение требований кредиторов.

А конкурсный управляющий другой УК "ЖЭУ №47 (Строитель)" Сергей Огородников подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ее бывшего директора Игоря Басаргина. Размер ответственности — 21,6 млн рублей.

УК — в зоне риска

Субсидиарная ответственность — это право взыскания долга юрлица лично с руководителя или учредителя (точнее, с контролирующего лица, а им могут быть и другие управленцы).

Сейчас деньги с них можно взыскать только в ходе банкротства. Если, конечно, будет доказано, что именно их действия нанесли ущерб, если они вовремя не подали заявление о банкротстве, не передали отчетность компании арбитражному управляющему и в ряде других случаев.

Суды отнюдь не всегда соглашаются с требованиями конкурсных управляющих: по разным данным, привлекают лишь 12-24% лиц.

Но в случае с управляющими компаниями решений о привлечении к ответственности уже вынесено немало. Несколько лет назад были привлечены Николай Калмыков (возглавлял МУП "Южком"), Владимир Виноградов (УК "Алтай"), Ольга Талаева (УЖК "Весенний").

В мае уже 2017 года ответственность была возложена на экс-руководителя УК "ЖЭУ № 8" Андрея Суковатцина — он должен будет заплатить 25,4 млн рублей. Кстати, Суковатцин сегодня возглавляет УК "Старый Барнаул".

В целом же по стране, по данным "Интерфакса", в первом квартале 2017 года суды привлекли к ответственности 279 бывших руководителей и учредителей компаний-банкротов, что в три раза больше, чем годом раньше.

Заложена убыточность

Смысл меры — в первую очередь, в стимулировании добросовестного поведения руководителей бизнеса (разумеется, из любой сферы, не только жилищной), борьбе с теми менеджерами, которые, доведя компанию до банкротства, затем ее ликвидируют, оставляя все долги на компании-пустышке.

Однако, как полагает Виктор Патудин, с сфере управления и обслуживания жилья эта мера не даст результатов.

Виктор Патудин,

руководитель СРО "Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края":

В работу управляющих компаний объективно заложен механизм убыточной деятельности. Экономика УК заведомо, изначально неэффективна, в этом главная причина их банкротства. Если не решаются базовые причины банкротства, любые другие инструменты нечего не меняют.

При этом Патудин согласен с тем, что в случае умышленного нанесения ущербу компаний руководителей надо привлекать к ответственности. Но это надо доказать.

Судьба долга

Второй вопрос, платят ли эти деньги экс-директора фактически? Как показывает анализ арбитражной практики, эта мера не работает: по факту размер финансовой ответственности оказывается намного меньше.

Обычно конкурсные управляющие выставляют долги на торги. И покупают их значительно дешевле, заключив договора переуступки права требования.

Так, "субсидиарку" Владимира Виноградова (29,6 млн рублей) купил гражданин за 495 тыс рублей, то есть за 1,7%, Ольги Талаевой (1,8 млн) — другой гражданин за 47 тыс рублей, или за 2,5%, следует из материалов арбитражных разбирательств.

Задолженность Николая Калмыкова перед МУП "Южком" (15,6 млн) приобрело за 142 тыс. рублей (0,9%) юрлицо: фирма "Актив", основной вид деятельности которой — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельхозживотных.

Один из бывших сотрудников компании (не из жилищного бизнеса), привлеченный к субсидиарной ответственности, пояснил altapress.ru, опираясь на собственный опыт, что происходит дальше.

По его словам, лично он должен был выплатить несколько долгов в общей сложности примерно на 10 млн рублей. Долги продали на торгах в три приема. Два из них выкупил он сам через подставное лицо. А третий приобрело коллекторское агентство из другого региона за 2%. После чего ему пришлось выкупать свой долг уже у коллекторов и уже за 3,5%.

На всю жизнь

Впрочем, в конце 2016 года в законодательство внесены изменения (федеральный закон №488), которые вступают в силу уже в этом году. Их задача, в том числе, — пресечь возможности самих экс-директоров и учредителей выкупать свои долги или избавляться от них каким-то другим путем, рассказывала "Российская газета".

Теперь кредиторы смогут предъявить к уплате долг лично к контролирующим лицам, минуя процедуру банкротства (если, например, дело о банкротстве прекращено из-за нехватки активов для финансирования процедуры).

А если долг по "субсидарке" превысит 500 тыс. рублей, они смогут потребовать его банкротства как гражданина. И тогда могут быть оспорены все сделки с личным имуществом, совершенные директором за три года до банкротства.

Причем этот долг в ходе личного банкротства нельзя будет списать никогда. Если бывший директор его не погасит, кредиторы смогут предъявлять к нему требования заплатить по долгу в течение всей его жизни.