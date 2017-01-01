Экс-гитарист панк-группы "Сектор Газа" попал в реанимацию

Музыкант серьезно пострадал в ДТП в Воронеже. Предварительно, 15 февраля в 16.40 автомобиль под управлением 28-летнего жителя города сбил 57-летнего мужчину, переходившего улицу вне пешеходного перехода. От удара мужчину отбросило в сторону, он ударился головой о припаркованный автомобиль, после чего его госпитализировали. Пострадавшим оказался бывший гитарист воронежской панк-группы "Сектор Газа" Игорь Кущев. Он госпитализирован в реанимацию с ушибом мозга.

На своей странице в "ВКонтакте" дочь Кущина Екатерина Харламова написала, что накануне автомобилем был сбит ее отец и она разыскивает очевидцев ДТП. По мнению Харламовой, водитель сбил ее отца, проехал по нему, а затем скрылся с места происшествия. В полиции категорически отвергли такую версию, пишет bfm.ru.