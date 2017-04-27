Экс-глава банка, обслужающего "Роскосмос", задержан по делу о хищении 47 млрд

Бывший президент Фондсервисбанка Александр Воловник задержан в качестве подозреваемого по делу о хищении части из 47 млрд рублей, которые были размещены в банке госкорпорацией "Роскосмос", сообщает "Коммерсант".
Инициатором расследования стало Агентство по страхованию вкладов, которому пришлось спасать банк в 2015 году. В Фондсервисбанке "зависли" 47 млрд рублей "Роскосмоса". При этом банк обслуживает практически все крупнейшие ракетно-космические предприятия, включая их зарплатные проекты и валютные счета. В банке заявляли, что не могут вернуть деньги госкорпорации, так как они инвестированы в различные проекты и могут вернуться только через три года.
Аудит агентства по страхованию вкладов (АСВ) показал, что в банке были "факты существенного завышения стоимости активов". Началась санация Фондсервисбанка, на его оздоровление Агентство выделило 39 млрд рублей, "Роскосмос" — 27 млрд рублей.
Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сначала оно было бесфигурантным, только вчера в качестве подозреваемого был задержан Воловник. Следствие полагает, что команда президента банка могла вывести часть денег на личные проекты и покрытие личных долгов.
27 апреля Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Воловника, пишет znak.com.
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